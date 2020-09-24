快訊

衛生局發現電子公司裡有口罩機台 淨新私產口罩才曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內政部修法 建築新材料改第三方認可 縮短申請時間

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

為加快新穎建材應用在建築物上，內政部今在部務會報通過「建築技術規則總則編」修正草案，未來申請建築新材料認可，可至內政部指定的評定機構同時完成評定及認可服務，約14個工作天就可收到認可通知書。透過一站式便民服務，可大幅縮短認可時間，每年預估有600件申請認可案受益。

內政部指出，現行申辦建築新技術、新工法、新設備及新材料認可的專業廠商，取得性能測試報告書後，須至營建署指定的評定機構取得性能規格評定書，再至營建署申請認可程序，完成試驗、評定、認可3階段程序，約30個工作天，才能領到認可通知書。

考量建材認可制度從民國63年施行迄今，已超過46年，整體制度相當成熟，這次修法參考國外先進國家的認證機制，由民間機構認證，政府擔任監督者。並簡化建築技術、新工法或建築設備查核程序，明定認可工作得委託經指定的性能規格評定機關（構）、學校或團體辦理，縮短行政時效。

內政部表示，依規定經認可的建築新技術、新工法、新設備及新材料的有效期限，最長以3年為限，認可期限屆滿應重新申請認可延續，每年營建署受理申請認可案量約600件。

未來修法後，將委由指定評定機構分攤認可工作，將可大幅縮短認可核發時間。後續營建署將持續透過修法，落實後市場管理監督機制，以確保整體建築物品質。

建築 內政部

延伸閱讀

內政部修災防法 政府贈災民住宅禁強制執行

社宅2階段將啟動 中央幫建7萬戶

蘇貞昌：社會住宅年底4萬2000多戶 達成率106%

拚達標！內政部：第二階段社宅中央接棒6.6萬戶

相關新聞

憲改議題曾出包？蔡易餘：期待憲改直接修正原始條文

立法院開議，修憲議題成為焦點，民進黨立委蔡易餘表示，他很期待下一次的修憲工程，直接來討論修正原始條文，而不要再用增修條文...

【重磅快評】不當側翼 時力就不用怕丟臉了

時代力量不分區立委王婉諭在立法院社福及衛環委員會召委選舉時，票投民進黨立委洪申翰，造成民進黨陳瑩、洪申翰和國民黨立委蔣萬...

口罩國家隊又出包 蘇貞昌：嚴查嚴辦極少數違法亂紀者

行政院長蘇貞昌下午出席「2020臺灣創新技術博覽會」開幕典禮，針對口罩國家隊又出包，蘇貞昌表示「嚴查嚴辦極少數違法亂紀者...

美媒專訪 蕭美琴：區域穩定美台有共同責任

美中關係陷冰點，當前情勢為台灣帶來前所未見的機遇，也伴隨許多挑戰，駐美代表蕭美琴接受全國公共電台訪問，討論美中關係對台影...

內政部修法 建築新材料改第三方認可 縮短申請時間

為加快新穎建材應用在建築物上，內政部今在部務會報通過「建築技術規則總則編」修正草案，未來申請建築新材料認可，可至內政部指...

內政部修災防法 政府贈災民住宅禁強制執行

為強化全民防救災意識及應變能力，內政部在今日部務會報通過「災害防救法」修正草案，修法重點包括將直轄市山地原住民區納入災害...

議員問小時候有沒有想選總統 侯友宜：我在賣豬肉

綠營總統大選假想敵之一新北市長侯友宜今天施政報告，綠營議員以總統話題質詢，要他表態是否選總統，甚至要求他表態說出不選總統...

主導公視董事會修法？胡元輝喊冤：只是參加諮詢會議

國民黨團總召林為洲點名第七屆公視董事胡元輝主導修法，將公視法中的董監事審查門檻降低，「圖利自己」快點當上董事長，沒做好利...

花蓮縣長徐榛蔚違紀輔選 國民黨停權一年半

國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚因2020年立委選舉違紀輔選，國民黨考紀會經過長達半年的討論，今天做出考紀處分，決議將徐榛蔚停權一...

綠擬下修公視董事審查門檻 學者：難實質解決問題

民進黨立委倡議推動「公共電視法」修法，要降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，疑為董監事派任案解套。文化大學新聞系教授莊伯...

公廣董監事改國會審查 綠委：難道立委是政治黑手？

公廣集團董監事難產，民進黨立委倡議推動「公共電視法」修法，要降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，引發爭議。提案綠委張廖萬...

女力外交 蕭美琴將和美無任所大使同台談女性領導力

外交部與「財團法人婦女權益促進發展基金會」等婦女非政府組織，共同規劃將於28至30日舉辦系列視訊研討會，我駐美代表蕭美琴...

熱門新聞

北市上空機群凌空 民眾：開戰了？ 國防部：國慶預演啦

台海局勢緊張 游淑慧警告：台人再「這樣做」大陸恐真打來

社區安全嗎？ 台灣輸出暴增19例

獨／蔡總統視導子儀艦大合照 罕見「戰彈」當背景

專家：社區疑有潛在確診者 少數移工恐感染

NCC認定疫情報導引起恐慌 開罰中天120萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。