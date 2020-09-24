憲改議題曾出包？蔡易餘：期待憲改直接修正原始條文

立法院開議，修憲議題成為焦點，民進黨立委蔡易餘表示，他很期待下一次的修憲工程，直接來討論修正原始條文，而不要再用增修條文的形式。

立法院日前決議成立修憲委員會，台灣智庫今則邀請東吳大學法律系教授胡博硯、台灣教授協會代理會長陳俐甫、民進黨立委蔡易餘、陳亭妃，共同舉行「推動國家正常化」修憲民調記者會。

蔡易餘在發言時先自嘲，他幾個月前曾提出修憲議題，欲將憲法增修條文前言「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」，引發軒然大波，他後來也撤案，當時變成一個笑柄，他今天是勇敢再站出來談修憲議題。

而台灣智庫的民調指出，針對我國憲法存有「固有領土」的規定，與實際治理現況不符，若將領土範圍明訂為「目前憲法效力所及之台澎金馬等地區」，有45%表示非常同意，有37.1%還算同意，僅由3.1%不太同意，2.1%非常不同意。

對此，蔡易餘說，這提醒他上個月曾有外蒙古駐台的處長拜訪他，關心我國的修憲進度，並詢問未來有沒有可能把「蒙古」兩字從固有領土中拿掉？蔡易餘則回答，基本上沒有辦法做到；對方非常失望，也表明由於台灣憲法將蒙古納入領土內，等於未承認蒙古獨立，在蒙古推動與台友好，有困難。

蔡易餘說，由於我國修憲是以增修條文的形式，縱使完成修憲工程，也沒有辦法與中國切斷關係，他很期待下一次的修憲工程，直接來討論修正原始條文，而不要再用增修條文的形式。他也笑說，假如能修正原始條文，就不會有增修條文的前言，也就不會有害他出包的文字存在。