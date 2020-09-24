美媒專訪 蕭美琴：區域穩定美台有共同責任

美中關係陷冰點，當前情勢為台灣帶來前所未見的機遇，也伴隨許多挑戰，駐美代表蕭美琴接受全國公共電台訪問，討論美中關係對台影響，和對美國承諾助台抵禦中國侵略的看法。

全國公共電台（NPR）女記者凱莉（Mary LouiseKelly）主持新聞節目「萬事皆曉」（All ThingsConsidered）談及美台關係近期發展時表示，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）上月率團抵台，成為美台1979年斷交逾40年來訪台層級最高的美國內閣官員。

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）緊接著於上週飛抵台北，與此同時，美台簽署貿易協議的可能性在美國引發熱議，以上種種都觸動了中國的敏感神經。凱莉透過Skype連線訪問台灣駐美代表蕭美琴。

凱莉問蕭美琴，美中當前關係如此緊繃，對她和台灣有著什麼樣的影響？蕭美琴回答，事實上台灣數十年來一直處於中國政治、經濟和軍事的脅迫之下，台灣無非是想尋求維持區域穩定，與美國維持穩定的安全合作關係。

凱莉又問蕭美琴，是否相信美國會介入台海衝突，保護台灣抵禦中國侵略？蕭美琴說，「台灣關係法」載明美國承諾協助台灣維持自衛能力，台美在國防合作方面有著堅實而牢固的關係。

凱莉接著說，如大家所見，新型冠狀病毒疫情、野火和民眾群起示威，都讓美國焦頭爛額，還有一團亂的美國總統大選將登場，她問蕭美琴是否擔心美國可能自顧不暇，而無法在必要時刻及時採取行動。

蕭美琴回答，美國一直是世界強權「我認為，區域穩定當然符合美國利益。台海和平、涉及航行自由的南海和平，都是自由和開放全球貿易的關鍵部分，因此我相信，這些利益相互交織」。

她說：「在確保局勢穩定方面，我們確實負有共同責任。我相信中國也有責任。與這個地區的其他國家發生衝突，必定不符合中國利益。」

蕭美琴還說：「台美擁有許多相同的價值觀，皆為以法律規範為基礎的市場經濟體，且尊重基本自由，有助雙方建立緊密關係。」

「貿易協議無疑將成為對話的一部分，尤其是在討論重組全球供應鏈和刺激經濟以及從疫情中復甦之際。艾薩部長訪台之行，凸顯衛生合作、聯手抗疫和共同應對其他全球性問題的必要性。所以我相信，我們會有許多優化雙邊關係的機會。」

此外，蕭美琴還提到，母親是美國人，讓她在某種程度上成為台美之間的橋梁。她一直認為，自己在專業和個人方面的角色，都嘗試著讓兩個社會和文化能更密切相連。