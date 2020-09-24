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台灣力行落實聯合國永續發展目標 日本澳洲支持

中央社 / 台北24日電

第75屆聯合國大會近日開議，推動聯合國確保台灣平等、有尊嚴參與「永續發展目標（SDGs）」相關機制為台灣今年聯合國推案3大訴求之一，日本澳洲等友好國家駐台代表機構近日陸續發文表示支持。

第75屆聯合國大會紐約時間15日在聯合國總部開議，並於22日至26日，以及29日舉行總辯論。今年台灣推案的3大訴求之一為聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴地參與SDGs相關會議、機制及活動。

日本台灣交流協會今天在臉書粉絲團貼文表示，2015年聯合國峰會通過的SDGs倡導實現一個「地球上不應遺落任何人」的社會，日本與台灣為實現這一目標，正積極努力，台灣尤其在武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球之際，援贈各國醫療物資，對國際社會有很大貢獻。

日本台灣交流協會表示，將繼續深化與台灣的合作，日本是台灣實現SDGs的重要夥伴。

澳洲駐台辦事處22日也在臉書粉絲團貼文指出，辦事處歡迎台灣在推動落實永續發展目標方面的持續貢獻，包括發展全民健康並力圖為所有人達成最佳健康成果。

辦事處指出，台灣已展現具有值得與全球分享的專業能力，並與全球夥伴合作對抗疫情。澳洲同樣盡其所能與區域夥伴合作，以支持全面性暨永續發展倡議、協助經濟體及社群建立韌性並促進發展。透過合作強化區域與全球健康安全，現在比過去任何時刻都重要。

外交部8月底表示，台灣今年的參與聯合國推案重點包括強調聯合國一再標榜的包容性及不遺漏任何人等原則，力促解決台灣長期遭排除於聯合國體系外的問題。

聯合國 日本 澳洲

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