議員問小時候有沒有想選總統 侯友宜：我在賣豬肉

綠營總統大選假想敵之一新北市長侯友宜今天施政報告，綠營議員以總統話題質詢，要他表態是否選總統，甚至要求他表態說出不選總統。但侯友宜始終不正面回應，不做任何承諾。

張志豪說，台北市長柯文哲常扯侯友宜的後腿，從水肥、YouBike、國中小冷氣、搶辦耶誕城到爭捷運主導權都是，可以政治口水，但不該傷害新北市民權益。

他認為關鍵就在柯文哲已經表態要2024總統，所以把侯友宜當假想敵，如果侯表態不選總統就沒問題。張志豪直接追問：「你要不要選總統？小時候有沒有想過？」

侯友宜顧左右而言他，只表示「我小時候在賣豬肉，陪老爸殺豬」。被追問得急了，也只說「我會跟他講，祝福他市政加油，好好選總統」。

他說，有夢想有決心不是壞事，他和柯是好朋友，有意見不一樣，大家都可以溝通，雙北大部分問題都是良性競爭，有好市政大家一起搭配，雙北好好發展，最後還向張志豪說「柯市長是我好朋友，不要破壞我們感情。」

隨後戴瑋姍也以核四議題逼問侯的態度，還說出「除非你表態不選總統，否則應該要說」；在侯友宜回答會在適當時機表態後，她還反問「適當時機是參選總統那天嗎？」

議員鍾宏仁也說「看的出你的態度正在轉變，乾脆說要選好了」。