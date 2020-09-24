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中國宣傳九二共識 蘇貞昌：軍機恫嚇讓人愈反感

中央社 / 台北24日電

對於中國大陸涉台系統昨天同步發起「九二共識」宣傳攻勢，行政院長蘇貞昌今天說，中國讓台海平靜，才會更贏得台灣人民好感，否則成天飛機軍艦繞台、出言恫嚇，只會讓台灣人愈來愈反感。

國台辦及旗下的海峽兩岸關係研究中心，分別透過新浪微博、今日頭條及環球網，分7天逐日刊發「九二共識答問」集，內容包括達成「九二共識」的經過及解釋「九二共識」的意涵。

蘇貞昌下午出席2020年台灣創新技術博覽會開幕典禮，接受媒體聯訪時表示，「中國其實不必這麼忙，只要好好的照顧自己的國民，讓台海平靜，其實才會更贏得台灣人民的好感」。

蘇貞昌說，中國成天出動飛機、軍艦繞台，並出言恫嚇，就算再怎麼虛弄文字，台灣人也只會愈來愈反感。

面對媒體詢問近來中國動作頻頻，軍機不斷擾台，兩岸情勢恐因此更緊張。蘇貞昌認為，台灣共有2300萬人民，同舟一命，願意在整個世界大家庭中做出貢獻，平和與世界各國往來、維護區域和平。

他說，台灣的努力不但保有自己的土地、國家、主權，也願意為世界做出貢獻，「如果中國政府也能是這樣的心情，該有多好」。

而外交部長吳釗燮20日接受專訪時說，台美關係近來大有進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前不尋求與美國建立全面外交關係。

蘇貞昌說，台灣願意與所有世界上擁有同樣價值、遵守自由民主與人權的國家友善往來、互惠互利，台美關係非常重要，美國也有能力並在世界上支持台灣。

蘇貞昌 台灣人 九二共識

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