極端氣候強化氣候治理 立委提2050淨零碳排等主張

氣候變遷使高溫與豪雨災情頻傳。民進黨立委洪申翰表示，國際間已將氣候變遷視為重大危機，但暖化趨勢不斷加速，台灣在氣候議題的反應卻偏慢；無論出於產業、人權或環境考量，氣候治理都刻不容緩。

民進黨立法委員洪申翰、伍麗華、蘇巧慧、莊競程、賴品妤今天在立法院共同舉辦「極端氣候高溫豪雨，氣候行動刻不容緩」記者會，與會者有中央研究院環境變遷研究中心副主任許晃雄。

會中提出「邁向2050淨零碳排」、「制定台版綠色政綱」、「將溫管法修訂為氣候變遷法」、「多元社群參與氣候政策」等四項主張。

洪申翰說，歐洲與亞洲的許多國家都在訂立新的氣候行動目標，並把2050淨零碳排納入國家發展；包括歐洲、韓國、美國等國都有許多聲音要求綠色新政，這不只是環保議題，更包含經濟轉型；而台灣目前只有溫室氣體減量及管理法（溫管法），應該納入調適和減量的目標，並修訂為「氣候變遷法」；此外，不只菁英與科學家可以加入氣候治理政策，應該讓多元族群都有機會參與。

伍麗華指出，氣候變遷不只是環境議題，更涉及到人權議題；例如在山區的原住民需面對高溫暴雨帶來的土石流災害，而都市裡的營建工人和外送員，則遭遇熱島效應下的高溫。

伍麗華說，從衛福部的數據來看，相較於去年同期，今年8月受到熱傷害的人數大概增加4成，而熱傷害若未妥善處理，有3成致死率。她期待氣候變遷法能盡速催生，以面對未來的嚴峻挑戰。

莊競程表示，歐盟未來將對來自沒有碳定價地區的貨品課徵碳關稅，會對出口導向的台灣產業產生巨大衝擊。

他說，現在推動綠色轉型不僅是基於環保愛地球的道德觀，更有巨大的商業考量；台灣應該設計一套轉型機制，減少產業衝擊、創造就業機會；除了挹注國家預算外，也可以透過稅制改革來增加誘因。

蘇巧慧說，蘋果（Apple）和Google等國際大廠都有在2030年達到供應鏈淨零碳排的目標，綠色轉型是進行式，若沒有從現在開始，未來台灣恐怕難以在產業供應鏈上保持領先。

賴品妤以自己選區內的萬里核二廠為例指出，由於核電廠以海水作為冷卻水，基於安全及不影響生態環境的緣故，排放水溫須符合環保法規，核二廠為了因應夏季海水溫度上升而降載，顯示未來能源設備與發電方式也需能適應高溫。