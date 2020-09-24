促多角化布局全球供應鏈 外交部辦友邦商機說明會

外交部今天說，為促進台灣企業掌握在後疫情時代多角化布局全球供應鏈先機、開拓台灣與友邦等友好國家的貿易投資機會，並協助相關國家經濟重建，至年底將舉行一系列商機說明與洽談會。

外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中今天在例行記者會表示，外交部將偕同外貿協會在10月及11月舉行多場活動，包括拉丁美洲牛肉與海鮮視訊採購洽談會及成果發表會、史瓦帝尼農牧產品視訊洽談會及發表會、非洲商機說明會、加勒比海暨太平洋旅遊媒體餐敘等。

此外，12月還將舉行兩場說明會，介紹非洲國家的電子商務潛力及拉美市場商機。蔡允中說，以上系列活動有助友邦及友好國家延伸在台灣市場的觸角、減緩疫情對各國造成的經濟衝擊，發揮「台灣可以幫忙」的精神。

蔡允中指出，外交部也鼓勵台商善加利用台灣與友邦瓜地馬拉簽署的自由貿易協定，前往瓜國設廠投資，以進一步拓展中美洲及鄰近國際市場。為此，外交部規劃與瓜地馬拉駐台大使館於近期合辦商機說明會。