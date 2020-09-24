主導公視董事會修法？胡元輝喊冤：只是參加諮詢會議

國民黨團總召林為洲點名第七屆公視董事胡元輝主導修法，將公視法中的董監事審查門檻降低，「圖利自己」快點當上董事長，沒做好利益迴避。對此，胡元輝今天受訪時表示，他只是去參加立委張廖萬堅的諮詢會議提供建議，並非主導者。此外，公視法即使修法通過也不溯及既往，不適用於他這一屆的公視董監事會，沒有利益迴避問題。

根據公視法規定，公視董事須經四分之三審查委員通過，門檻過高導致每屆董事會都遇到難產問題，還有一屆歷經三年才選出。公視去年九月選出第七屆公視董事七名董事，胡元輝也是其中一位，但還有還有十四名董事待選出。胡元輝被視為第七屆公視董事長的熱門人選。

胡元輝表示，他研究公共媒體多年，在大專院校開設相關課程達十二年。因此他一直是文建會/文化部公視法的諮詢委員，即使是龍應台時代，他也是修公視法的諮詢委員，相關公聽會一定邀他參加。

他表示，此次參加張廖萬堅的修法諮詢會議，他因為有要事在身還「遲到早退」，「如果是修法主導者，怎麼會遲到早退？」他表示，因為公視第七屆董事會還未正式成立，他只能說是「準董事」，而修法也不會影響他這一屆董事會的審查與推選董事長的方式，沒有利益迴避問題。

胡元輝指出，第七屆董事已有七名是採審查委員四分之三門檻通過，接下來的十四名不可能採其他方式，「同屆怎麼會有兩種選法？」因此，修法不可能溯及既往。