聽新聞
test
0:00 / 0:00
主導公視董事會修法？胡元輝喊冤：只是參加諮詢會議
國民黨團總召林為洲點名第七屆公視董事胡元輝主導修法，將公視法中的董監事審查門檻降低，「圖利自己」快點當上董事長，沒做好利益迴避。對此，胡元輝今天受訪時表示，他只是去參加立委張廖萬堅的諮詢會議提供建議，並非主導者。此外，公視法即使修法通過也不溯及既往，不適用於他這一屆的公視董監事會，沒有利益迴避問題。
根據公視法規定，公視董事須經四分之三審查委員通過，門檻過高導致每屆董事會都遇到難產問題，還有一屆歷經三年才選出。公視去年九月選出第七屆公視董事七名董事，胡元輝也是其中一位，但還有還有十四名董事待選出。胡元輝被視為第七屆公視董事長的熱門人選。
胡元輝表示，他研究公共媒體多年，在大專院校開設相關課程達十二年。因此他一直是文建會/文化部公視法的諮詢委員，即使是龍應台時代，他也是修公視法的諮詢委員，相關公聽會一定邀他參加。
他表示，此次參加張廖萬堅的修法諮詢會議，他因為有要事在身還「遲到早退」，「如果是修法主導者，怎麼會遲到早退？」他表示，因為公視第七屆董事會還未正式成立，他只能說是「準董事」，而修法也不會影響他這一屆董事會的審查與推選董事長的方式，沒有利益迴避問題。
胡元輝指出，第七屆董事已有七名是採審查委員四分之三門檻通過，接下來的十四名不可能採其他方式，「同屆怎麼會有兩種選法？」因此，修法不可能溯及既往。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言