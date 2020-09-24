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綠擬下修公視董事審查門檻 學者：難實質解決問題

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
文化大學新聞系教授莊伯仲認為，公視董監事是按照政黨比例排的，若不廢除政黨比例制，實質問題無法解決，恐仍永無寧日。 本報資料照
文化大學新聞系教授莊伯仲認為，公視董監事是按照政黨比例排的，若不廢除政黨比例制，實質問題無法解決，恐仍永無寧日。 本報資料照

民進黨立委倡議推動「公共電視法」修法，要降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，疑為董監事派任案解套。文化大學新聞系教授莊伯仲認為，公視董監事是按照政黨比例排的，「指控執政黨手伸進公視的政黨，自己黑手也不可能抽出來。」若不廢除政黨比例制，實質問題無法解決，恐仍永無寧日。

莊伯仲表示，董監事審查委員是按政黨比例的，這已經確立董監事人選無法與政治脫鉤。過去為防「我卡你、你擋我」局面，只好推出名望很高的，像是和碩董事長童子賢、宏碁董事長施振榮、五月天阿信等人，但這些人專長不在公共電視，二來自身忙碌、出席率很低，所以不一定是好事。

曾擔任審查委員的政大法律系副教授廖元豪表示，當初設定高門檻的目的是共識決，但因台灣現狀很難形成共識；以去年審查會議，實際上只要1、2人請假，2、3人有意見就過不了。

廖元豪說，如果行政院願意早點提名人選，甚至在諮詢前先跟社會各界、各黨派溝通，此案就不會太難過，對大多數諮詢委員而言，只要讓他們感受到發言被尊重，願意事先就人選部分溝通協調，應該不會太困難，「態度才重要。」

莊伯仲認為，即使修法降低門檻，一樣還是會有政黨企圖干涉，只是反對黨卡的機率變小，問題仍沒有解決，只是「誰執政誰占便宜」。他也呼籲政黨不該把公廣集團視為禁臠，唯有廢除政黨比例制，改為更公開的遴選制去決定人選才能真正解決問題，否則永無寧日。

公視 行政院 文化大學

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