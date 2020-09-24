王婉諭衛環召委挺綠不挺藍 孫大千：時力是民進黨附隨
立法院昨天選舉新會期各常設委員會召委，但曾揚言反美豬的時代力量，卻在攸關能否力擋美豬進口的衛環委員會召委選舉挺民進黨立委。時力立委王婉諭解釋因國民黨會杯葛議事才不支持。前立委孫大千酸，時力終究是民進黨附隨組織。
孫大千表示，國民黨杯葛行動是要行政院長蘇貞昌針對開放美豬進口向全民道歉，比起民進黨過去隨意癱瘓議事，國民黨杯葛行為小巫見大巫，王婉瑜為什麼要如此大驚小怪？民進黨讓台灣人民面對萊豬荼毒，難道不該說道歉？
孫大千質疑，時代力量口口聲聲強調反美豬立場，但究竟採取什麼積極行動阻止美豬進入台灣？衛環委員會未來將是為全民食品安全把關的重要防線，時代力量卻選擇背叛人民，支持民進黨，難道不應該給全民一個的交代？
孫大千說，不管王婉瑜再怎麼牽拖，恐怕很難改變時代力量終將成為民進黨的附隨組織的現實。
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