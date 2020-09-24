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公廣董監事改國會審查 綠委：難道立委是政治黑手？

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

公廣集團董監事難產，民進黨立委倡議推動「公共電視法」修法，要降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，引發爭議。提案綠委張廖萬堅表示，國民黨團抨擊修法是讓「政治黑手」伸進來，難道立委是政治黑手？他表示，他只是想解決問題，不能讓公廣董監事難產1事一再重演。

現行公共電視法規定，公視董監事由行政院提名，提交由立法院推舉11至15名社會公正人士組成的審查委員會審議，經四分之三以上多數同意後，由行政院長聘任；公視董事可提名17至21人，董事長則由董事互選產生。張廖萬堅等民進黨立委日前則提案，希望降低門檻，改由「行政院長提名經立法院同意後聘任之」。

張廖萬堅表示，公廣董事由於審查高門檻，導致經常難產，其實延伸更多的問題，也影響公廣集團運作上的困難，而這些被提名的專業人士進來，也經常被審查的是背後的顏色，沒有受到尊重。

張廖萬堅強調，他身為執政黨立委，對公視公媒的發展非常重視，假如董事會因為門檻過高，遲遲無法產生，對公視的運作和中央預算的編列不利。他的初衷是希望透過一個方式來解決，質疑難道「公視董事懸缺900多天也沒關係？這是在野黨的立場嗎？我不清楚」。

他解釋，他的想法是，審查的門檻過高，若比照NCC委員、考監委員的審查方式，反而更為透明，若當真有不適當的行為，更容易被揭露，假如在野黨有不同的意見，歡迎他們提供想法來解決問題。

張廖萬堅並發出聲明指出，現行公視董事選任制度，由審查委員選出，審查委員是按政黨比例推薦，結果審查會議開會從來沒有公開過，此與黑箱無異。

他指出，第6屆董事於去年9月任滿，也因為高門檻的設計，迄今第7屆董事21席只通過7席，監事5席只通過1席而無法運作。現行四分之三同意權的高門檻，造成公視選任董監事的空轉，而且審查會從來沒有公開過審查會議內容，造成被提名董事未能通過，這顯然是制度上出了問題。

他的修法提案版本，是希望是否能比照獨立機關之NCC、公平會等人事同意權模式，由立法院行使同意權，經過立法院會宣讀、正式召開公聽會、最後經過立法院全部委員投票表決。這算是黑手?? 請國民黨委員不要自貶身價。

公視 立法院 行政院

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