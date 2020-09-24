女力外交 蕭美琴將和美無任所大使同台談女性領導力

外交部與「財團法人婦女權益促進發展基金會」等婦女非政府組織，共同規劃將於28至30日舉辦系列視訊研討會，我駐美代表蕭美琴及美國全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）將發表演講。

外交部NGO國際事務會執行長王雪虹今天出席例行記者會時表示，10月1日是聯合國「紀念第4屆世界婦女大會25週年高階會議」，外交部和婦權基金會在28日至30日舉辦系列視訊研討會，以呼應女力外交，向國際社會展現台灣推動婦女賦權及性平的成果。

王雪虹表示，系列活動的亮點是30日晚上9點舉行的「女性領導：重新擘劃後疫情時代」 （Women’s Leadership: Redesigning the Post COVID-19 Era）紐約/台北網路研討會，將由「國際女法律人聯盟」副主席暨其駐聯合國代表Denise Scotto擔任主持人，蕭美琴及柯莉將就「女性領導力：打造國家的韌性未來」（Transformative Leadership: A Country’s Obligation to Fulfill A Resilient Future）」為題分別發表演講，傳達提升婦女參與公共決策是國家強化韌性、開創未來的途徑。

王雪虹表示，活動另由「全球婦女庇護大會」（GNWS）主席紀惠容以後疫情時代女性人身安全、疫後重建、非政府組織在後疫情時代扮演先驅角色、促成決策性別平等的願景等議題進行分析，全程90分鐘，採視訊方式進行。

王雪虹表示，28日及29日將先以「女性主義者重新擘劃後疫情時代」（Feminists Redesigning the Post COVID-19 Era）為題舉辦2天的研討會，為研討會暖身，預計邀請「婦女發展協會」（AWID）、「亞太婦女與法律發展論壇」（APWLD）及「國際職業婦女協會」（IFBPW）等INGO領袖組織，就新冠肺炎疫情期間區域及國際性平策略與經驗發表談話。其中IFBPW派駐聯合國代表Susan O’Malley將就國際性別議題的發展趨勢探討全球婦女運動新策略。