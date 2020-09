外交部發布今年國慶短片 主題「攜手同心、台灣前進」

外交部表示,為了慶祝今年國慶,外交部特別製作國慶影音短片「攜手同心、台灣前進」(Working Together To Lead Taiwan Forward),向國際社會宣介我國政經發展、防疫及外交成果,歡迎國內外民眾轉載分享。

外交部表示,今年國慶影音短片共有「防疫作戰、國際合作」、「民主典範、全球支持」及「台灣團隊、齊心前進」3個單元。在「防疫作戰、國際合作」方面,自新冠肺炎在全球爆發以來,台灣以超前部署及公開透明的措施,即時有效控制疫情,普獲國際肯定。我國積極提供防疫物資援助友邦、理念相近及其他需要幫助的國家,具體落實「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping !)的理念。

外交部表示,在「民主典範、全球支持」單元,介紹今年我國順利完成第15任總統、副總統選舉,包括史瓦帝尼國王、馬紹爾群島共和國總統、海地共和國總統等我國友邦元首、美國白宮及國務院官員等均以錄影表達祝賀,肯定台灣民主的勝利與成就。在維護人權及自由方面,面對中國在香港實施「港版國安法」,箝制壓迫香港人民,台灣也正式成立「台港服務交流辦公室」(Taiwan-Hong Kong Office for Exchanges & Services),以落實並貫徹我國政府對香港人民的支持與協助。

外交部表示,在外交成果方面,我國政府推動的踏實外交已全面深化我與友邦及理念相近國家夥伴關係。前副總統陳建仁去年底出訪帛琉、副總統賴清德赴美國華府參加祈禱早餐會、我國與索馬利蘭共和國互設代表處以及捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)率團訪台等重要歷史畫面。

外交部表示,「台灣團隊、齊心前進」單元則展現我國高端醫療科技、無人駕駛、第五代移動通信技術(5G)資安產業及再生能源等「六大核心戰略產業」的發展現況,落實政府「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念。

外交部表示,今年國慶短片將同步上掛外交部官方網站、臉書、Instagram及推特等社群媒體,另將提供我國各駐外館處於國慶期間播放運用,影片循例製作:中、英、日、法、德等13種語文版。