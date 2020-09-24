捷克參議員德拉霍斯訪台 外交部：暫延明年春季
捷克重量級參議員德拉霍斯原計劃10月訪台，但受疫情影響被迫延後行程。外交部今天說，為確保訪團成效，德拉霍斯暫延至明年春季訪問台灣，外交部將持續促進台捷雙邊合作、深化友好夥伴關係。
捷克新聞通訊社（ČTK）23日報導，有鑑於捷克境內新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，捷克參議院「教育、科技、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）決定延後出訪台灣。他原本計劃10月21日率網路安全等領域專家組團訪台，並參加在台北舉行的「台灣捷克科技日」等活動。
外交部發言人歐江安今天說，由於全球疫情未歇，為確保訪團成效，德拉霍斯暫延至明年春季訪台。外交部竭誠歡迎德拉霍斯屆時率團來台訪問，以提升對台灣的了解，共同深化台捷雙邊關係。
歐江安指出，雙方未來將持續研商訪團抵台確切日期，以及原擬定討論的網路安全及傳染病防治兩大主軸議題可能合作事項。
71歲的德拉霍斯出身化學工程學界，2009年至2017年曾任捷克科學院（Czech Academy of Sciences）院長，2018年以獨立參選人身分競選總統，闖進第2輪，以些微差距敗給現任總統齊曼（Miloš Zeman）。
捷克新冠肺炎疫情近日有擴大趨勢，22日新增2394起確診病例，創3月疫情爆發以來單日次高紀錄。
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