宏都拉斯聯大發言未提台灣 外交部：個別致函表達支持

聯和國大會總辯論第2天議程中，帛琉、馬紹爾群島、巴拉圭發聲挺台參與聯合國體系，友邦宏都拉斯發言時並未提到台灣，外交部發言人歐江安今天表示，宏都拉斯在大會舉行前以個別致函聯合國祕書長古特雷斯（António Guterres），外交部對友邦以不同方式支持台灣的國際參與表示歡迎和感謝。

第75屆聯合國大會總辯論22日開始，受疫情影響，各國元首以預錄影片方式發言，第二天議程有我四友邦元首發言，分別是帛琉、宏都拉斯、巴拉圭與馬紹爾群島；宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez Alvarado）通篇發言未提台灣，這是宏都拉斯第5年沒有在聯大總辯論替台灣發聲。

歐江安今天在例行記者會上表示，宏都拉斯在今年聯合國大會召開前，已再次以個別致函聯合國秘書長古特雷斯的方式，表達對我國參與聯合國的強力支持。外交部對我友邦與理念相近國家分別以不同的方式支持台灣的國際參與，均表示歡迎與誠摯感謝。

歐江安表示，台灣與宏都拉斯邦誼堅實友好，雙方長期在雙邊及多邊領域密切合作，相互扶持，共同為兩國人民福祉與國家永續發展齊心努力。