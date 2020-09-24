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公視董事難產爭議已久 龍應台曾嗆：繼續鬧 寧廢公視

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
文化部前部長龍應台。報系資料照
文化部前部長龍應台。報系資料照

公廣集團董監事難產，民進黨立委倡議推動「公共電視法」修法，要降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，引發國民黨團質疑，這是為董監事派任案解套。此議題爭議已久，文化部前部長龍應台今受訪表示，這當然是一個重要的議題，但必須先弄清楚現在民進黨提案的脈絡，才能有進一步評論。

2013年，龍應台任文化部長時，曾在立院針對公視董事難產議題表示過支持下修審查門檻的看法。龍說，會支持行政院版修法版本，將公視董事審查門檻從四分之三降為二分之一，且若公視董事爭議繼續鬧下去，贊成廢除公視；不過當天下午龍應台補充說明，此言論目的是要突顯這件事的荒謬，並不是真的想廢公視。

過去公視董事會曾有空轉超過600天的紀錄。2012年時任文化部長龍應台提出一份被外界譽為「最漂亮提名名單」，最終還是被公視審查委員會澆了冷水，十四位被提名人，僅PChome董事長詹宏志、陳信宏（五月天阿信）、和碩董事長童子賢三人審查過關。

龍應台當時便將矛頭指向審查會議的門檻指出，公共電視是國民的電視，是全體納稅人的電視，少數人就可以卡住社會公器，這種法，公民社會如何忍受。龍說，每一毛錢都是納稅人的血汗，但在少數人杯葛下，卻讓公視持續空轉，「太荒唐」。

龍應台認為，審查結果再度突顯四分之三門檻的不合理，放眼大法官僅需二分之一的同意門檻，而不支薪、做志工的公視董事卻要四分之三門檻，如此不合理的法令與狀態，已耗費巨大的社會成本。

公視 龍應台 文化部

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