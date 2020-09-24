立委提案修公視董事門檻 李永得：現階段只能用原法

民進黨立委修公媒法，提出想將公視董監事審查委員同意門檻從四分之三降為二分之一的版本。李永得今受訪指出，目前此案是立法委員的提案，不論那個黨派「我們都尊重」。但縱使修法今天通過，現階段公視董監事的審查辦法還是一定只能沿用原法，採四分之三的同意門檻，修法和本屆公視董事會審查門檻是「兩回事」。

他指出，4月已有立委陳秀寶等提出修法版本，此一版本上個會期已通過程序委員會的審查，要交這會期審查。而行政院版本還在討論中。

此次民進黨立委想將門檻修至二分之一，但行政院長蘇貞昌曾說過不應低於三分分之二。李永得表示，二分之一或三分之二，都由立法院決定

他表示，根據過去實施的經驗現在窒礙難行的部分是四分之三，對公視經營的穩定性是很大的傷害。降低門檻是大家的共識。至於是二分之一或三分之二，交由立法院決議，「沒有既定意見」。