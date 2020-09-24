肯定中共面對九二共識 馬盼軍機勿擾台

「發生戰爭死傷最多的就是人民，我們當然不希望兩岸發生戰爭！」前總統馬英九24日受訪時指出，他樂見對岸站出來面對九二共識，但希望中共軍機擾台現象能到此為止。被問到日前談到的「千萬人頭落地」是指誰？馬英九當即回應，「當然是人民啊！」兩岸不想戰爭，就應拿出善意互相對待。

樂見澄清九二共識

對於中國國台辦在微博推出九二共識問答，並指出海協會1992年口頭表述的要點為「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。」馬英九說，「大陸能站出來面對九二共識，我覺得是一個好現象，必須要把它做一個符合歷史的澄清。」

馬英九強調，九二共識的內容就是「一個中國，各自表述」，進而達到求同存異的理想，「這是我過去執政8年，兩岸能維持和平繁榮的主要依據！」他希望對岸澄清的時候要講得更清楚，必須是1992年原汁原味的九二共識，才有說服力。

若戰爭人民死最多

被媒體問到日前他曾說「一旦發生戰爭，千萬人頭落地」的「千萬人頭」是指誰？馬英九不假思索回答：「當然是人民啊！」他強調，戰爭會傷亡最多的就是人民，曾經身為國家領導人，當然不希望有戰爭發生。

「中共最近軍機頻頻在台灣附近，甚至跨越中線，我覺得應該到此為止！」馬英九表示，「我不管他是不是恫嚇，兩岸如果不希望發生戰爭，都應該拿出善意、誠意，停止這樣的行為，因此我希望他能夠到此為止。」

被問到他曾說「美國航母援台的機會蠻小的」，民進黨批評馬跟中共沆瀣一氣，馬英九回應說，「我們在8月22日開過一個『國家不安全研討會』，當時前國安會秘書長蘇起曾報告，裡面說得非常清楚了，馬英九基金會也有全文發給大家。」

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