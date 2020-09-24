修法解套公廣董監事難產？ 政院：立委提案非院版

公廣集團董監事難產，民進黨立委近日推動「公共電視法」修法，擬將董事人數減少至11人到15人，也刪掉審查委員會須四分之三以上的同意門檻，與行政院長蘇貞昌2013年任民進黨主席時的主張有出入。行政院今則解釋，「公共電視法」修訂目前還沒有行政院版本的草案，但尊重立法院提案跟審查的權利。

蘇貞昌2013年雖不反對公廣董監事人數減少，但對於調低同意門檻有意見，擔心正中國民黨下懷。國民黨立院黨團今也舉行記者會批評，民進黨在野時稱要讓媒體自主，執政後卻視之如無物，為染指公視等公共媒體，選不贏就改規則，又要再次雙標。

行政院發言人丁怡銘今受訪時解釋，公視法如果要修訂，會尊重各方意見、專業的審查，目前還沒有行政院版本的草案，立法院的版本也非院版，但尊重立法院提案跟審查的權利。

現行公共電視法規定，公視董監事由行政院提名，提交由立法院推舉11至15名社會公正人士組成的審查委員會審議，經四分之三以上多數同意後，由行政院長聘任；公視董事可提名17至21人，董事長則由董事互選產生。