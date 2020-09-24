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影／韓國瑜參選台北市長？謝龍介：聞不到任何可疑味道
政壇盛傳高雄市前市長韓國瑜有意參選2022年台北市長，國民黨副秘書長謝龍介今天表示，有心人不斷想挑起國民黨內部矛盾，國民黨對於選舉有遊戲規則和機制，韓市長會關心國家公共議題，但要參選台北市長他毫無所悉，看不出任何動靜，更聞不到任何可疑味道。
「菩提本無樹，何處惹塵埃」，謝龍介說，韓市長一直都在沉潛，能夠做事不在乎任何職位，只是大家看到中美台關係如此緊張，大家都需要用智慧來面對，包括蔡英文總統、大陸和美國，都不願意發生最遺憾的事情。
謝龍介表示，關於韓市長的動態，有心人不斷想挑起國民黨內部矛盾，其實這大可不必，國民黨有遊戲規則和機制，韓市長這段期間很平靜；最近也有人藉著要辦活動把他與韓的照片在網路上流傳，有些是熱情支持者想要關心公眾議題，「但我們有自己的規畫和步調」，韓市長也會關心國家公共議題，但要參選台北市長，他毫無所悉，看不出任何動靜，更聞不到任何可疑的味道。
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