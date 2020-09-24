王婉諭：不知道洪申翰會禮讓召委 也不需要去瞭解

立法院昨進行召委召選舉，在衛環委員會握有關鍵票的時代力量立委王婉諭決定把票投給綠委洪申翰，讓民進黨團有三抽二的機會；但洪幸運中籤後卻禮讓給了綠委陳瑩擔任召委，引發時力是否被民進黨騙票了的質疑。王婉諭今天表示，事先無從得知洪會禮讓出抽中的召委，也不需要去瞭解。

王婉諭指出，投給洪申翰不只是美豬、美牛議題，在兒少、精神衛生的領域都是能夠持續推動，過去也有跟洪合作的經驗，所以投給了洪申翰。王說，召委選舉制度有檢討空間，因為一般的選舉都不會有禮讓的情形，召委也應該是誰選上或誰抽到，就應該由這人來擔任，才能代表投票者的意見。

核能流言終結者創辦人黃士修昨晚表示，王婉諭已淪為綠營側翼，是「小綠燈媽媽」。王回應，作為公眾人物在政治、公共議題的表現可受公評，針對別人傷痛來做提升自己聲量，非常的不夠體貼與道德，不願多做回應，盼回到理性討論、推動有助於社會的議題上。