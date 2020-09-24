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過半民眾不認為憲改門檻高？ 學者：心態保守

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
修憲要由四分之一立委提出，四分之三立委出席投票，其中四分之三的立委決議後才能進行公民複決，圖為立法院一景。本報資料照片
修憲要由四分之一立委提出，四分之三立委出席投票，其中四分之三的立委決議後才能進行公民複決，圖為立法院一景。本報資料照片

台灣智庫今公布最新民調，針對修憲議題，發現過半民眾認為現行修憲門檻不會太高。台灣教授協會代理會長陳俐甫則說，「不知道他們的專業和勇氣是怎麼來的？」並認為，民眾對於沒有體驗過的事情較為冷漠，從民調中可見，民眾對於憲改議題存有保守主義的心態。

立法院日前決議成立修憲委員會，台灣智庫今則邀請東吳大學法律系教授胡博硯、台灣教授協會代理會長陳俐甫、民進黨立委蔡易餘、陳亭妃，共同舉行「推動國家正常化」修憲民調記者會。相關民調於9月15日至9月17日抽樣，有效樣本為1074人，在95%的信心水準下抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。

對於目前憲法增修條文規定，修憲要由四分之一立委提出，四分之三立委出席投票，其中四分之三的立委決議後才能進行公民複決，最後依照2020年台灣選舉人數為基準，需要966萬同意票，才能通過，民調結果指出，有50.7%過半數的民眾認為不會太高，僅31.6%的民眾認為修憲門檻太高。

陳俐甫認為，這樣的心態與過去有關罷免的修改差不多，大家不認為困難，反正很少發生，而我國憲法多年未修改，也沒有進入公投的階段，大家也不知道會不會投過。

陳俐甫表示，他所認識的憲政學者中，沒有人會認為現行修憲門檻是容易的，在學界都普遍認為修憲是非常困難的時候，還有超過一半的受訪者認為不困難，「我不知道他們的專業和勇氣是怎麼來的？」

他認為，基本上民眾對於自己沒有去體驗過的事情，都保持比較冷漠、不想理的態度，從這次的民調看得出來，台灣憲改的氛圍存在一個比較保守主義的形象，尤其在廢除考監院的部分，政黨在討論時，共識比較高，但民眾的認知，與政黨的認知是有距離的，與自身相關的才關注，比較偏好18歲公民權的處理。

台灣智庫副執行長董思齊則指出，民調顯示半數民眾不覺得門檻太高，有可能是民眾認為憲法不應時常修改，也代表對於政治體制穩定性的期待。然而，以現行門檻來說，修改憲法有相當的難度，但民眾可能還無法想像過程的困難。

修憲 民調

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