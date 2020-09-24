召委蔣萬安將迎戰蔡英文與陳時中 陳學聖：考驗的開始

國民黨立委蔣萬安昨天透過抽籤，不僅為國民黨團拿下立院衛環委員會一席召委，還搶下新會期衛福部相關意案排審權。前立委陳學聖上午在臉書分析，蔣自此將正面迎戰蔡英文總統與衛福部長陳時中，是考驗的開始。

陳學聖表示，蔡總統能否如意在明年元月開放含瘦肉精美豬、牛進口，立院有把關權力，在大會民進黨佔有人數優勢，可完全不理國民黨；但法案進大會前須先出委員會，就要看召委要不要放行，這也是過去「半分忠」、「一分瑩」形容來源。

陳學聖說，特別這個會期立院又握有審查預算的權力，是「大召委」會期，召委若強硬些，是可以一夫當關，萬夫莫敵，所以蔣萬安這次對上蔡英文總統，能否制勝，大家都在看。

此外，陳學聖指出，蔣萬安當選衛環委員會召委後，也將直接交鋒陳時中，將是台北市長選舉另類前哨戰，是關鍵的一役，蔣絕對輕乎不得，一定要作好準備。

陳學聖說，選舉過的人都知道，當選開心一天就好了，後面就是新的考驗的開始，恭喜蔣萬安在艱難中以超強手氣抽中衛環委員會召委，更連莊抽到衛福部排案、審查權，這是「上上籤」，但也是極嚴峻的挑戰。