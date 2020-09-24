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【即時短評】又否定在野時的堅持 民進黨還認得自己?

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
民進黨立委提案修改公共電視法，除下修董事人數，更重要的是變更董事選任方法，廢除董、監事審查委員會，改為立法院同意。 本報資料照
民進黨立委提案修改公共電視法，除下修董事人數，更重要的是變更董事選任方法，廢除董、監事審查委員會，改為立法院同意。 本報資料照

民進黨立委提案修改公共電視法，除下修董事人數，更重要的是變更董事選任方法，廢除董、監事審查委員會，改為立法院同意。而這恰恰是過去民進黨最反對的。

公視董監事遴選在過去多次難產，與嚴格的資格限制、遴選程序不無關係。現行條文規定，立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公視董監事審查委員會，行政院提名的董監事候選人，需取得四分之三以上同意。

2012年國民黨執政，曾提案修改公視法，維持審查委員會制，但將門檻下修至二分之一。政院當時主張，考委、大法官等需經立院行使同意權者，門檻皆為二分之一，屬無薪職的公視董監事卻要求四分之三高門檻，並不合理。但政院版修正草案送立院後，多次被在野黨退回程序委員會無法付委，審查過程更遭民進黨立委強烈挑戰。

根據議事錄，時任立委的前文化部長鄭麗君質詢，下修審查門檻，破壞絕對多數的共識決，將嚴重影響公視的公共性；立委管碧玲也說，公視董事會組成一定要維持多元主義和絕對的公正，讓少數擁有否決權，才能夠讓大家都能接受的人選進入公視的董事會，讓公視成為全民信賴、絕對公正客觀的最後堡壘。

這些話說的鏗鏘有力，但現在民進黨立委修法下修門檻，民進黨內卻不加阻攔。陳秀寳、林宜瑾等19人提案將門檻下修至二分之一，管碧玲自己還是連署人之一；立委張廖萬堅領銜版本，甚至廢除審查委員會，只要經立法院同意即可。依照考監委員提名前例，立法院將會照單全收，這個應該讓「全民信賴、絕對公正客觀的最後堡壘」已等於民進黨的囊中物。

這又是一次民進黨的今昔不同。黨政軍是民進黨成立初始重要理念，扁政府制訂黨政軍退出廣電媒體條文，更一時為人讚頌，但二度執政後，蔡政府卻積極擁有媒體，甚至將目光轉向公共電視。從公投法修法「關回鳥籠」、嘴喊廢考監卻提好提滿，到開放含萊劑美豬進口，到公共電視修法，執政後的民進黨一再挑戰在野的民進黨，用政治實力輾壓的不只是在野黨，還有民進黨昔日理想。這周末，民進黨將歡慶34週年黨慶，想問一句，民進黨的創黨理念，民進黨支持者是忘記了，還是害怕想起來？

民進黨 公視 立法院

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