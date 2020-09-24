陸發表「九二共識問答」 馬英九：盼做符合歷史的澄清

馬英九今天出席教育大愛菁師獎頒獎典禮，他會前受訪表示，站出來面對九二共識是好現象，但希望能做出符合歷史的澄清。九二共識強調一個中國、各自表述，兩岸求同存異的理想，這是過去八年雙方能維持繁榮的依據。希望澄清時能講清楚，呈現九二共識的原汁原味，才有說服力。

馬英九近日表示「一旦政策錯誤，千萬人頭落地」，他今天受訪表示，如果發生戰爭，人民人頭就會落地。中國大陸軍機頻頻在台灣附近，應該就此為止。兩岸如果不希望發生戰爭，都應該拿出善意停止這樣的行為。

馬英九在教育大愛菁師獎致詞時表示，他出席此獎頒獎典禮九年全勤，他曾和「世界是平的」作者湯馬斯．佛里曼對談，佛里曼說，台灣只有2300萬人民，外匯存底卻有4000億美金，什麼礦都沒有，卻培植出人才，是「挖腦礦」。

馬英九也說，他原本在台灣念書，而後出國留學並未不適應，顯示台灣教育很扎實。教育很重要，他任台北市長時，都在孔廟當主祭官，不過孔廟是內政部管，不是教育部管，入祀孔廟的老師很少。他希望這不只是儀式，盼更多老師入孔廟，讓教育理念真正落實。

馬英九說，第一個入祀孔廟的是當時主持台北市學海書院的陳維英，培植許多讀書人。