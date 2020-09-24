綠委修法為公廣董監事難產解套? 國民黨團：又再雙標

公廣集團董監事難產，民進黨立委倡議推動「公共電視法」修法，要降低現行跨黨派審查小組同意權高門檻，疑為董監事派任案解套。國民黨團今抨擊，民進黨在野時稱要讓媒體自主，執政後卻視之如無物，選不贏就改規則，又要再次雙標。

國民黨團總召林為洲點名，主導修法學者就是公廣集團現任董事胡元輝，胡還是行政院長蘇貞昌系統屬意下任董事長；一個將來要當董事長的人不用利益迴避的主導修法，要把董監事審查門檻降低，好「圖利自己」快當上董事長，吃相難看。

現行公共電視法規定，公視董監事由行政院提名，提交由立法院推舉11至15名社會公正人士組成的審查委員會審議，經四分之三以上多數同意後，由行政院長聘任；公視董事可提名17至21人，董事長則由董事互選產生。

林為洲表示，1997年訂定公共電視法時，因認為媒體要超過政黨，要公正，不僅審查小組要由各政黨認為公正人士才可出任，在朝野共識下，董監事審查同意門檻也訂到四分之三以上高標。

林為洲說，過去國民黨主政時，確實曾討論過是否降低公廣集團董監事同意門檻，解決董監事難產問題，但2012年民進黨團總召柯建銘則說，公視應還給公視，就算修法也應從下屆開始試用。

林為洲更提到，2013年時任民進黨主席的蘇貞昌談到修公共電視法時更稱，董監事同意門檻降低一事要慎重討論，避免正中國民黨下懷。

林為洲揶揄，隨時事變遷，現在民進黨執政後董監事提名一樣難產，但不想辦法提名社會上有公信力、卓越聲譽者通過任命，卻自打臉要推修法降低同意門檻，尤其胡元輝還介入主導要讓自己早點當上董事長，斯文掃地，予以譴責。

林為洲表示，公廣集團董監事會是華視、公視與原民電視台的上位單位，董監事人選將影響3個電視台經營，修法影響深遠；若民進黨要再以立院人數優勢霸道通過修法，也不能溯及既往，否則有違憲之虞。