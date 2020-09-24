批陸演說兩處「台灣」要提沒提 龐培歐動作耐人尋味

美國國務卿龐培歐23日在威斯康辛州參議會，談論中國大陸在美國的惡意影響力，要求州政府不得承認台灣，也不得和台灣往來；不過，龐培歐在演講時，有兩處迴避原本講稿要提到台灣的部分，動作微妙也耐人尋味。

延續川普政府過去數月批評中共的力道，龐培歐批評中共，利用美國社會的開放，實施惡意影響力活動，要求州政府不得與台灣進行包含貿易在內各方面的往來，也不可以承認台灣。

比對國務院事先提供的講稿，龐培歐略作更動，整體精簡演講篇幅；在國務院預先公布的講稿中，龐培歐原本要歡迎來自台北經濟文化辦事處的代表，也就是台北駐芝加哥經文處處長黃鈞耀，但龐培歐最後並未提及。

此外，龐培歐原本要在講稿中，呼籲州議員無懼中共威脅，鼓勵市長和企業家與自由民主台灣往來；實際演說時，他卻省掉「自由民主台灣」，代之以「州議員可無懼中共威脅，鼓勵市長和企業家在世界範圍內更廣泛地往來合作。」

龐培歐鼓勵州議員保護校園，不讓來自中國大陸、香港與台灣學子受親北京人士威脅。

威斯康辛州參議會議長羅斯（Roger Roth）邀請龐培歐到威州演說，羅斯也邀請中華民國外交部駐芝加哥辦事處處長黃鈞耀出席與會，黃鈞耀表示，這是他首度出席類似活動，他22日接獲羅斯邀請，23日出席與當地參眾議員同坐，並在演講結束後，向龐培歐表示感謝其支持台灣。