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綠營批鬥異己成生產線？ 高思博：人民須謹慎檢視

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博指綠營批鬥異己已成生產線，要人民謹慎檢視。圖／高思博提供
國民黨中常委高思博指綠營批鬥異己已成生產線，要人民謹慎檢視。圖／高思博提供

國民黨中常委高思博昨在臉書直播中指台灣最近出現箝制言論自由的奇異現象，他直指是政府與特定立委、媒體正在一搭一唱合組生產線，製造假輿論，人民須謹慎檢視。

高思博羅列近來各種網路政治霸凌的怪事，他指曾姓婦人日前公開批評美豬問題並嗆陳時中，竟遭到立委網路肉搜後，將她是國民黨黨代表的志工身分擴大為員工，並曲解受到KMT的指使、操弄，漠視每個人民都擁有的言論自由。曾婦遭到網路、特定立委、特定媒體交相打壓的行徑，隨即複製在公視報導新疆相關新聞時，又指責公視是幫中共宣傳，滾大了言論的雪球，形成千夫所指的輿論。

高思博分析說，綠營錯將政府投資的公視當成政府機器，才予以無情的批判；他表示，綜觀公視此報導內容已善盡媒體平衡原則，是否與公視日前拒絕配合政府執行「國際大外宣平臺」的預算有關，值得探討。

在公視事件之前，前警政署長陳國恩以家庭因素為由，黯然請辭海巡署長，高思博認為應該是陳國恩的「東沙被包圍」言論，惹怒層峰，招來特定立委的批判所致，但也顯示「說了真話只好被迫請辭」。

高思博說，在肉搜打壓批評者、批判異己之後，對於無計可施的對象，綠營正運用「利誘」的手段對付，例如國內頗有口碑的科學人雜誌，日前刊登政府委刊的萊克多巴胺無害廣告之後，自己發表聲明，宣布下架廣告，退回廣告款項，算是極有媒體良知的作為，應給個讚。

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