借錢給庫許納？兆豐張兆順：他只是小小股東之一

美國雜誌「富比世」資深編輯亞歷山大新書揭露，美國總統川普女婿庫許納任職白宮期間，曾向兆豐銀行借貸5千萬美元（約新台幣14.5億元）。對此，兆豐澄清，並非事實，借款對象為不動產開發商，且此貸款案已全數清償。

亞歷山大（Dan Alexander）在新書「白宮公司」（White House）中說，庫許納（Jared Kushner）與兆豐銀行間不為人知的借貸關係從未曝光，可能違反美國「資訊揭露法」（disclosure laws）相關規定。

對此，兆豐銀行今天回應，有關國外媒體報導兆豐銀行貸款給川普女婿一事並非事實。

兆豐銀行表示，於2015年5月參貸富國銀行（Wells Fargo）主辦1.75億美元聯貸案，借款對象為不動產開發商，參貸金額5千萬美元，期間借款人均依約陸續還款，並於2018年12月全數清償。

兆豐銀行指出，有關此貸款案的借款人及保證人，兆豐銀行均依規定辦理Know Your Customer（KYC）作業。