歐洲議會議員關切台海情勢 要求陸「不可違背台灣意願」

外交部今天表示，歐洲議會外交委員會與「對中國關係代表團」21日舉辦公聽會，與會議員都對近來中國軍機飛越台海中線，升高台海緊張情勢，損及區域安全的挑釁行徑表達高度關切；對歐洲議會及歐盟對外事務資深官員以具體行動展現對台海和平穩定的支持，外交部表達誠摯感謝之意。

外交部表示，與會議員包括歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、「對中國關係代表團」團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、葛洛娃（Marketa Gregorova）等人。

外交部表示，蓋勒指出，兩岸關係的任何改變或發展均應在和平前提下進行，中國大陸日前出動19架軍機侵犯台灣空域，中國大陸升高台海緊張情勢，恐破壞歐盟對「一中政策」的持續支持；包瑞翰也說，兩岸無論統一與否，均須以和平方式進行溝通，且不可違背台灣意願。

外交部表示，與會的歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司長維綱（Gunnar Wiegand）表示，當前歐盟與台灣關係極為友好，在許多領域均提升合作，民主多元的台灣是歐盟全球第15大貿易夥伴。

外交部表示，台海和平穩定攸關區域各方利益，北京有關「不存在所謂海峽中線」的挑釁言詞，就是企圖片面改變台海現狀，已引起國際關注，我國政府將持續與包括歐盟在內的理念相近夥伴合作，維護台海及區域穩定繁榮。