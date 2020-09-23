民進黨中常會討論台美合作新契機 蔡英文：現在是關鍵時刻

民進黨中常會今天邀請中經院WTO（世界貿易組織）及RTA（雙邊及區域貿易協定）中心副執行長李淳以「經貿新架構、供應鏈重組及台美合作的契機與挑戰」為題進行專案報告，報告中指出，現階段EPN（經濟繁榮網路）合作重要性高於FTA（自由貿易協定）談判，EPN是未來式，不確定性高，但加值性大；FTA是過去式，有重要意義，但可排第二順位。

報告中也提到，台美一拍即合、高度互補，美國優先產業的第二軌供應鏈不能沒有台灣，供應鏈經濟是台灣經濟成長的命脈。

報告中也指出，根據日前來台訪問的美國次卿克拉奇闡述，EPN的目的是降低對中國依賴，成員特質包括經濟體制透明、可歸責、尊重現代法治、互惠原則及價值觀一致及可信賴，不能對西方世界敵人（中、俄、北韓、伊朗）在經濟上過於糾結。

民進黨主席蔡英文聽取報告後表示，今天簡報很清楚標出整個戰略的觀察角度，對未來思考政策，或是黨在討論一些問題的時候，比較有結構感；現在這個當下確實是非常關鍵的時刻，對決定未來產業、國家經濟的關鍵期，這個時候做什麼樣的選擇非常重要，在這段時間，希望無論是中常委、民代、立委、行政部門，大家都可以常常一起討論這個問題，這對於將來國家經濟及戰略上也是關鍵的事情和時刻。