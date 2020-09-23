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禮讓衛環召委給陳瑩？洪申翰：我是第二順位

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨立委洪申翰表示，這次衛環召委的選舉，他因為資歷還淺，所以並無意爭取。圖／洪申翰國會辦公室提供
民進黨立委洪申翰表示，這次衛環召委的選舉，他因為資歷還淺，所以並無意爭取。圖／洪申翰國會辦公室提供

立法院今舉行委員會召委選舉，衛環委員會最終「三抽二」，不過民進黨立委洪申翰雖然抽中了卻「禮讓」給同黨團立委陳瑩，引發爭議。洪申翰則在臉書上表示，黨團對於召委候選人都有順位安排，如果抽籤，第一順位的召委都是優先的選擇，如果抽到兩席，才輪到第二順位。

立法院今天選舉新會期8個常設委員會召委，總計16席召委中，國民黨團最後在取得民眾黨團支持下，維持上會期的7席，其中攸關開放含瘦肉精美豬進口把關的衛環委員會與經濟委員會，國民黨團也分別以抽籤與民眾黨立委邱臣遠自投禮讓下，由立委蔣萬安與楊瓊瓔各拿下一席召委。

而原來抽中的衛環綠委洪申翰雖然在抽籤時抽中召委，卻禮讓給陳瑩。洪對此在臉書上解釋，民進黨在各委員會召委選舉，黨團對於候選人都有順位安排，如果會進入到抽籤，規畫的第一順位的召委都是優先的選擇，如果抽到兩席，黨團規畫的第二順位才會當上。

他指出，這次衛環召委的選舉，他因為資歷還淺，所以並無意爭取，但黨團昨晚打給他，傳達時力立委王婉諭因為他在一些法案或弱勢議題的主張，表達願意把票投給他。也因此，黨團找他討論要把我規畫為衛環第二順位的召委候選人，第一順位是之前就表達意願的陳瑩。

洪申翰說，收到電話的當下，他雖然有點意外，但也同意這樣的規畫安排。

洪申翰指出，今上午抽籤，蔣萬安第一個抽就抽中了，就已經確定這會期衛環的召委就是蔣和本黨團第一順位的陳瑩，後續只是讓程序按照原本的規畫走完而已。並不是什麼「最後卻決定讓出」。

洪申翰表示，因為不希望造成票投給他的王婉諭誤會，下午他有致電給她，表達上午的結果其實是黨團原本的照例規畫，王則說她事前並不知道民進黨團運作的這些細節。

洪申翰認為，王婉諭並沒有義務要知道這些運作細節，不過這個過程彼此都沒有惡意，他很謝謝她的支持。

洪申翰說，他相信，不管是誰當召委，該修的法案都會排審，而該支持、推進的法案跟議題還是會努力推進，並再次恭喜當選的召委們。

陳瑩 王婉諭 民進黨

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