馬英九稱兩岸開戰美軍援台機會不大 民進黨：貶低國軍

前總統馬英九今天在中正大學演講時提到，台海若發生戰事，因美航母艦齡老化，再加上20多年來中共全力發展反艦飛彈，美國援助台灣機會不大。民進黨發言人周江杰回應，很遺憾看到曾為中華民國三軍統帥的馬英九，繼先前說出「首戰即終戰」、「美軍不會來」等唱衰台灣、貶低國軍戰力的言語，再度與中共沆瀣一氣，說出恫嚇台灣人民的發言，這樣與世界民主浪潮逆勢而行的行徑，也難怪2012年「經濟學人」和2015年「時代雜誌」等國際期刊會給馬負面的「國際認證」。

周江杰指出，這段時日以來，中共不斷利用大規模軍演，頻繁以解放軍軍機穿越「海峽中線」，進行擾台的挑釁行為，這不但是嚴重破壞台海現狀，更造成區域安全穩定的危害，台灣作為民主國家，台海領空與領海絕對是不容妥協的主權範圍，捍衛國家與人民安全，始終秉持「不求戰、不畏戰」的立場，但千萬不要低估台灣人民捍衛國家的決心。

周江杰表示，對於馬英九這樣不斷釋出貶低國軍戰力和挑撥台美關係的訊息，不只民進黨不會認同，更不會被台灣人民所接受。他也反問國民黨，「馬英九前總統的說法難道就是國民黨當前的立場嗎？」

周江杰說，「請馬英九不要忘記你曾經是台灣人民選出的總統，卸任總統的退休禮遇，也是台灣人民尊重你曾經為國家奉獻的禮遇。馬前總統若一再做出傷害台灣人民情感、背棄台灣民意的言行，只會讓人反感而且也愧對台灣人民曾經交付與你的責任。」