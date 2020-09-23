北市長民調落後蔣萬安 陳時中四字回應

近日民調顯示，台北市長選舉若由國民黨蔣萬安對上民進黨陳時中、民眾黨黃珊珊，支持度分別為50%、37%、9%，蔣萬安從四月落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。衛福部長陳時中今於中央流行疫情指揮中心記者會會後，被問及民調結果時僅回應「祝他成功」。

立法院今天上午也舉辦新會期各委員會召委選舉，攸關未來開放含瘦肉精美豬進口把關的衛環委員會由國民黨立委蔣萬安、民進黨立委陳瑩擔任召委。被問及是否會前往拜會召委且針對食安問題是否已經備戰完成時，陳時中表示，委員若有什麼見解，都可盡量溝通，大家越明白越好，沒有問題，近幾天也會跟委員陸續拜會。

但提到今天是否就會前往拜會召委，陳時中則表示，晚上有國際會議，今天不會前往拜會。

衛環委員會投票過程，今也發生一起投民進黨立委洪申翰選票上，重覆蓋兩次戳記爭議，引發非衛環委員會的國民黨立委陳玉珍與民進黨立委鍾佳濱論戰立院正副院長選舉辦法，讓洪斥陳「講不出個道理、一直著猴」引發口角，開票過程一度停擺。