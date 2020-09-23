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國民黨基隆市黨部7區主任交接 主委：黨要獲年輕人認同

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部7區主任交接，主委：黨要獲年輕人認同。國／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部7區主任交接，主委：黨要獲年輕人認同。國／國民黨基隆市黨部提供

國民黨基隆市黨部今天在在市黨部禮堂舉行各區黨部新、卸任主任委員交接典禮，由基隆市黨部主委蔡智潁主持監交，黨籍議員現場見證。蔡智潁說，黨要得到年輕人的認同，他會繼續強化地方組織，並利用地方資源重新整隊，持續深化基層經營，才能讓台灣頭「藍天再現」。

各區黨部主委異動，仁愛區由蔡王源接任；中正區由周麗美接任；信義區由蔡越隆接任；中山區周明榮接任；安樂區由張萬和接任；七堵區由李泳亮接任；暖暖區連玉樹主委則留任。

蔡智潁表示，盼大家共同投入黨務改革重任，強化地方組織，腳踏實力做事，爭取人民認同。蔡智潁對新任區黨部主委宣讀派任書、授予印信及致送戰袍，完成交接。他感謝卸任主委們過去的辛勞，期許新任主委一起團結合作，讓國民黨重振氣勢，重返執政與榮耀，讓台灣頭「藍天再現」。

蔡回憶，當初他在江啟臣主席的感召下，抱持著不怕難、不畏苦的革命精神，投入黨務改革的重任。他認為，唯有腳踏實地做事，才能有機會重新和社會接軌，並且得到年輕人的認同，因此他接下來會繼續強化地方組織，並利用地方資源重新整隊，持續深化基層經營，讓國民黨再現榮光。

國民黨 江啟臣 基隆

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