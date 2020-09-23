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外交部：已開始籌備APEC相關工作 人選將由總統府宣布
媒體報導，政府將積極爭取蔡英文總統視訊參與今年的APEC視訊年會；外交部今天表示，外交部已開始籌備我方出席APEC經濟領袖會議的相關工作，我方與會人選確定後，將由總統府在適當時機對外宣布。
外交部表示，受到疫情影響，今年APEC主辦經濟體馬來西亞籌備各項會議的進度都比往年晚，目前外交部已開始籌備我方出席APEC經濟領袖會議的相關工作，外交部將持續協調相關部會，辦理今年APEC經濟領袖會議的各項與會事宜。
外交部表示，我們是APEC的正式會員，多年來在APEC務實參與及專業貢獻，普遍獲得各會員的肯定與支持，即使今年APEC各項會議多改以視訊方式舉辦，我方相關單位的參與動能依舊積極且熱烈。
外交部表示，我方將持續在APEC架構下與各會員攜手合作，就相關議題分享經驗及尋求合作契機，共同增進亞太區域的發展與繁榮。
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