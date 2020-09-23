被騙了？召委支持洪申翰綠卻換陳瑩 王婉諭：遺憾

立法院今天進行各常設委員會召委選舉。握有關鍵票的時代力量立委王婉諭決定把票投給綠委洪申翰，讓民進黨團有三抽二的機會；但洪幸運中籤後卻禮讓給了綠委陳瑩擔任召委，引發時力是否被民進黨騙票了的討論。王婉諭表示，覺得有些遺憾，呼籲新任召委也能夠為了弱勢儘速排審相關法案。

王婉諭在投完票後受訪時表示，洪申翰在環境、能源領域耕耘許久，而自己關注的循環經濟、廢棄物議題，相信也是洪力促的改革面向；且洪申翰過去在體制外抗爭、參與社會運動，相信雖然如今身分轉換，但美豬牛議題也一定不會背棄民間的聲音閃避審查。

在洪申翰禮讓陳瑩後，王婉諭臉書隨即遭到支持者洗版。批評包括「講了一堆理由投給洪，結果洪把位置讓給別人，直接打你一巴掌」、「結果，你的召委不是你的召委」、「洪委員禮讓給同黨人士，只能說在民進黨黨意最大」。

王婉諭表示，針對洪申翰禮讓召委，雖然覺得有些遺憾，但時力的改革初心不變，也呼籲新任召委能夠共同積極，為了弱勢、為了兒少權益，儘速排審相關法案。

據了解，時力內部起初對於王婉諭支持洪申翰的決定多是正向看待，表示洪的形象佳、對未來排審時力黨團提案有期待，民進黨推出洪申翰也正好為時力難以抉擇的召委投票解了套；不料最終卻以換人收場，不少黨內人士都感到錯愕。