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抽籤連過兩關衛環戰神歸位 蔣萬安：我現在手氣很旺喔

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立院今選新會期委員會召委，因民進黨政府開放含瘦肉精美豬進口，衛環委員會2席召委成藍綠搶攻重點。在時代力量立委王婉諭支持民進黨團下，國民黨立委蔣萬安仍靠抽籤連過兩關，搶下1席召委與衛福部主審權，國民黨團士氣大振。記者周志豪／攝影
立院今選新會期委員會召委，因民進黨政府開放含瘦肉精美豬進口，衛環委員會2席召委成藍綠搶攻重點。在時代力量立委王婉諭支持民進黨團下，國民黨立委蔣萬安仍靠抽籤連過兩關，搶下1席召委與衛福部主審權，國民黨團士氣大振。記者周志豪／攝影

立院今選新會期委員會召委，因民進黨政府開放含瘦肉精美豬進口，衛環委員會2席召委成藍綠搶攻重點。在時代力量立委王婉諭支持民進黨團下，國民黨立委蔣萬安仍靠抽籤連過兩關，搶下1席召委與衛福部主審權，國民黨團士氣大振。

蔣萬安會後受訪表示，士氣大振的「不只有黨團」，民眾也希望在力擋含瘦肉精美豬議題上，在野黨能夠有強有力的監督，捍衛食安。蔣說，上會期衛環委員會兩席召委都是都是執政黨立委，經驗告訴大家並無法發揮強力監督的功能。

蔣萬安指出，這會期碰到含瘦肉精美豬議題，衛環委員會是重中之重，很高興爭取到這一席召委；而在野黨能爭取到這1席召委，也才能將民進黨政府開放美豬的行政命令備查轉審查後實質審議，否則最晚3個月後就要生效。

上午召委選舉，原本國民黨團希望爭取同樣「宣稱」反美豬的時代力量支持，但昨天晚間王婉諭致電蔣萬安，確定支持民進黨立委洪申翰，讓衛環委員會兩席召委必須要由洪申翰、民進黨立委陳瑩與蔣萬安3人同票抽出2人。

由於牽涉到未來能否取得衛環委員會議案排審權，召委選舉過程還因一張投洪申翰的選票重覆蓋了兩次戳記是否仍屬有效票，讓藍綠立委現場僵持不下，最後經立院議事組認定選票有效後，仍舊必須三抽二。

最後經抽順序籤，由蔣萬安第一個抽籤即抽中召委，讓現場國民黨立委同聲歡呼，書記長林奕華也高喊「這一席太重要了」，國民黨立委徐志榮則揶揄陳瑩與洪申翰，「下一席誰抽到也不重要了」，最後洪也乾脆退出，讓陳瑩出任第2席召委。

衛環委員會2席召委確定後，蔣萬安與陳瑩再為了誰負責主要排審衛福部公務與基金預算僵持不下，過程中蔣一度雀躍的說，「那就抽籤嘛，我現在手氣很旺喔」，讓陳瑩趕緊要求中場休息，與黨團幹事長鄭運鵬退出會議室外討論對策。

之後協調會議繼續召開，陳瑩堅持各部門公務與基金預算主審召委應該打散，但蔣萬安仍認為應該依循慣例，再度僵持不下，讓蔣無奈的說「我又不會把你們吃了」，陳瑩則尷尬回應，「你現在就一副要把我們吃了的感覺」，讓現場一陣曖昧。

最後經約1小時討論，衛環委員會將蔣萬安與陳瑩主審權分工提案分為1、2案，再交抽籤決定，最後蔣再順利抽籤獲得新會期衛福部公務與基金預算排審權，兩次抽籤大獲全勝，讓蔣會後受訪時也開玩笑說「等一下會去買（個樂透）」。

蔣萬安說，新會期重中之重當然是含瘦肉精美豬開放等食安問題，有7、8個放寬瘦肉精含量標準的行政命令已送至立法院，周五院會要先處理，希望能夠將原先只要備查的行政明令，轉送衛環委員會審查，屆時會安排跨委員會聯席審查。

蔣萬安表示，在召開聯席委員會審查開放含瘦肉精美豬行政命令前，會舉辦公聽會，邀請專家學者很清楚的讓民眾了解開放後的問題，也將要求行政部門要公開透明說明清楚。

蔣萬安 陳瑩 美豬 瘦肉精 食安

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