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名列TIME百大影響力人物 總統府：是全體國人共同努力
美國時代雜誌（TIME）將蔡英文總統列為2020年百大影響力人物之相關報導，總統府發言人張惇涵表示，感謝美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的推薦，克魯茲一直是台灣真誠的朋友，任內推動多項友台法案，也多次倡議台灣加入國際組織，總統府感謝克魯茲參議員長年對台灣的大力支持。
張惇涵表示，總統代表的不只是個人，而是代表國家，蔡總統感謝全體國人共同努力，無論防疫的成績、維護區域和平穩定，以及各項領域對國際的貢獻，都是台灣人民的團結一致，讓台灣被世界看見，也讓世界肯定台灣。而蔡總統也期盼，全體國人繼續共同努力，讓台灣這股良善的力量，能夠持續貢獻世界，讓世界一起共好。
至於蔡總統替同運先鋒祁家威撰文推薦一事，張惇涵表示，台灣是亞洲第一個婚姻平權合法化國家，幾十年來，祁家威揮舞著彩虹旗的勇敢身影，鼓舞許多為多元性別族群努力的人們。蔡總統不僅希望讓世界看見台灣的多元價值，也感謝台灣社會展現的包容溫暖，期盼在不同領域的人們，能夠持續為自己的理想努力。
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