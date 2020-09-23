公投過了蔡政府照樣不理？ 黃士修：仍有民主意涵

國民黨發動「公投綁大選」和「反萊豬顧食安公投」2項公投連署，第一階段連署書皆送抵中選會。不過，國民黨主席江啟臣提到，民進黨雖然過去喊公投，對於公投結果根本不願面對，「當初的以核養綠公投結果，至今也沒看到民進黨政府出來面對。」

不過，以核養綠公投發起人黃士修認為，民進黨政府對公投結果擺爛，在法律上確實無強制力、也無罰則，但公投在法律以外仍有其民主意涵，這也是在野制衡執政的強力武器，也因為2018年以核養綠公投攻過後，執政黨在核能議題上，都不敢再提民意這件事。

另外，民進黨團總召柯建銘今天接受廣播專訪表示，國民黨發起反美豬等公投，是為了重啟核四而進行的政治策略。

江啟臣反擊，柯建銘正好展現出民進黨對待民意的態度，「就是酸」，竹篙湊菜刀，他根本搞不清楚我們在推什麼公投。

台北市議員羅智強抨擊，民進黨當初高舉公投還權於民，說公投一定要綁大選的，是蔡英文、蘇貞昌和陳其邁，現在要脫鉤大選、閹割公投的也是蔡英文、蘇貞昌、陳其邁，國民黨今天帶著民進黨公投綁大選的神主牌來中選會，請中選會主委李進勇要對得起民進黨列祖列宗。