影／台美經濟對話落空 朱立倫：凸顯民進黨大內宣騙人

美豬將在明年進口，新北市前市長朱立倫日前表示，如果開放美豬確定可簽定FTA，他會跟民進黨一起吃美豬，新北市長侯友宜則說不鼓勵帶頭吃美豬，朱立倫今表示，他只是要凸顯民進黨大內宣是騙人的，相信大家都聽得出來。

朱立倫今出席永和義剪義診活動，他表示，他的立場從頭到尾都一樣，對民眾有害不健康的都不要吃，他只是要凸顯民進黨搞的大內宣，犧牲了民眾的健康，聲稱會有經貿的成果，結果FTA根本沒有辦理。對於不健康、會傷害民眾健康的都不要吃。

黨內青壯派力拱黨主席江啟臣比照當年ECFA的模式要跟總統蔡英文辯論美豬議題，朱立倫表示，不管任何方式，願意辯論也好、對談也好，只要能把事情的真相說清楚就好，朱立倫也強調，蔡英文要把話說清楚，到底犧牲民眾健康，去開放含有萊克多巴胺的美豬進口，連台灣內部都禁止瘦肉精，開放到底會得到什麼要講清楚，如果今天民進黨都講清楚就不需要辯論。