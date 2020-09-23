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蔡壁如爆黃瀞瑩要選北市議員 學姊：專心市政沒想太多
民眾黨主席柯文哲「直接準備」2024總統大選，不過柯挑戰大位先要過2022縣市長、議員選舉這一關。民眾黨立委蔡壁如昨天表示，她曾和北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩談過，黃有意參選2020北市議員。黃瀞瑩今天則表示，「現在專心市政，沒有想太多。」
由於黃瀞瑩若要參選，意願是投入士林北投選區，但同一選區內，還有民眾黨立委邱臣遠辦公室主任、議員陳建銘之女陳思宇也有意參選，對於未來若要參選的選區問題，黃瀞瑩表示，「選區的問題，目前黨從沒有討論過。」
蔡壁如昨天表示，年初她有跟學姐談過，當時黃是說不排斥、有意願，不曉得經過這麼久，因為至少那已經是一段時間的事情了。對於是否確定參選？黃瀞瑩今天則表示，專心市政，現在沒有想太多。
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