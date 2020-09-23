時代力量新會期優先法案 改國徽入列

立法院新會期開議，時代力量黨團今天表示，新會期的優先法案包括提案修正「國徽國旗法」。時力黨團副總召陳椒華表示，從護照封面的爭議可以看到國徽和國民黨徽有99%的相似度，更改國徽不需要修憲，只要修法就能變更；且也將提案修正「中正紀念堂組織法」，盼能夠真正落實轉型正義，讓中正紀念堂落實文化與知識面。

時力黨團總召邱顯智表示，為了深化立院職權，將提案修正「行政程序法」，避免行政命令預告期過短的情況再次發生；也將針對「立法院職權行使法」中的人事同意權的規範補強，加強審查強度。

時力黨團幹事長王婉諭表示，上會期已提出「兒童及少年福利與權益保障法」、「幼兒教育及照顧法」，本會期會持續關注兒少權益議題，同時因應網路發展導致兒少性剝削的影像有逐漸上升現象，也希望透過「兒童及少年性剝削防制條例」的修法能給予更多保障。

時力黨團的其他優先法案包括廢棄物清理法、食品安全衛生管理法、銀行法、幼兒教育及照顧法、兒少性剝削防治條例、能源管理法、水土保持法、礦業法、公益揭弊者保護法、反媒體壟斷防止暨多元維護法、土地徵收條例、平均地權條例、地政士法、不動產經紀業管理條例、犯罪被害人權益保障法、精神衛生法、性別工作平等法、就業保險法、跟蹤騷擾防治法及香港澳門關係條例等。