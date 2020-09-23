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蘇貞昌批藍出爾反爾 江啟臣：不讓他上台剛好而已
政府宣布開放含瘦肉精的美豬進口，國民黨立院黨團昨天杯葛議事，不讓行政院長蘇貞昌上台報告。蘇貞昌今說，立法院朝野協商後他應邀前往報告，卻不能上台，「這是立法院運作出爾反爾，國人也都看在眼裡。」國民黨主席江啟臣嗆，不讓他上台，「剛好而已。」
蘇貞昌說，政黨不管如何競爭，立法院是最高民意機關，行政院長報告與答詢人民有知的權利，不應阻斷。
江啟臣今天在中選會前受訪表示，上周國民黨團讓蘇貞昌上備詢台，但蘇態度顢不佳，還反質詢立委，其昨非今是的行徑至今也不道歉，「不讓他上台，剛好而已。」
國民黨團總召林為洲說，蘇揆上周五答詢反應極差，還壓麥克風不讓部長回答，違反議事規則，因此周二總質詢才杯葛，要蘇貞昌為其態度反覆、自我打臉的行為，謙卑地道歉，講清楚美國給台灣多大壓力、需要經貿談判或軍事協防，講出來向人民道歉，國人都能諒解。
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