立院衛環召委選舉出現爭議選票 蔣萬安依舊抽中召委

立法院上午舉行召委選舉，事關立委法案的排案權，其中政府將開放含瘦肉精美豬進口，相關行政命令將送衛環、經濟委員會進行審議。衞環委員會召委的選舉，也成了萊豬進口攻防的前哨戰。 國民黨推派立委蔣萬安爭取，民進黨推陳瑩、洪申翰其將席次極大化。在時代力量立委王婉諭的支持下投了洪申翰一票，形成3搶二的局面，抽籤決定召委席次。開票時，洪申翰的一張選票中蓋了二個章，成了爭議選票。蔣萬安也質疑選票的有效性。協商未果，最終主席莊競程認定為有效票，進行抽籤。

抽籤決定抽籤順序，蔣萬安率先抽中召委席次，在旁的國民黨立委徐志榮也振臂歡呼。隨後洪申翰也抽中召委，但禮讓給陳瑩。 召委開票時，洪申翰的一張選票中蓋了二個章，成了爭議選票。蔣萬安(右)質疑選票的有效性。協商未果，最終主席莊競程(左))認定為有效票，進行抽籤。記者黃義書／攝影 召委開票時，洪申翰的一張選票中蓋了二個章，成了爭議選票。記者黃義書／攝影 蔣萬安質疑選票的有效性。協商未果。記者黃義書／攝影 蔣萬安(左二)率先抽中召委席次，振臂歡呼。隨後洪申翰(左一)也抽中召委，但禮讓給陳瑩。記者黃義書／攝影