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施政報告遭擋 蘇貞昌：立院運作出爾反爾

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蘇貞昌今出席國際半導體展。記者賴于榛／攝影
蘇貞昌今出席國際半導體展。記者賴于榛／攝影

蔡政府明年元旦起將放寬美豬、美牛進口，不過國民黨主席江啟臣今已將反萊豬顧食安公投」等2項公投連署第一階段連署書交至中選會，藍委昨為此議題杯葛，不讓行政院蘇貞昌施政報告。蘇貞昌今則表示，應邀赴立院報告，是朝野協商結果，最後卻不能上台，這是立院運作出爾反爾，國人也看在眼裡。

蘇貞昌今出席國際半導體展，會前接受時事問答。

國民黨持續杯葛美豬議題，除了今送件美豬公投，昨也霸佔議場，讓蘇貞昌無法上台報告。

蘇貞昌表示，政院長到立法院報告是憲法責任，不只向立委報告，也是透過立法院報告對國人同胞報告政府這段期間以及未來為人民做什麼，這是非常重要的程序，如果因為政黨競爭，阻斷了行政院長向國人報告，讓國人知的權利，相信國人不會高興。

蘇貞昌說，自己應邀赴立院報告是因為立院朝野協商，最後卻不能上台，這是立院運作出爾反爾，國人也看在眼裡，許多希望能質詢的立委也抗議、抨擊國民黨；希望政黨不管如何競爭，立法院是最高民意機關，行政院長報告與答詢人民有知的權利，不應阻擋。

對於後續還有明年度總預算、紓困3.0預算以及前瞻預算需要報告並備詢，蘇貞昌呼籲這些都是產業發展，以及國人最在意的民生種種議題，希望立委早日審議，讓人民需要的每筆錢都能被運用。

蘇貞昌 行政院 美豬 立法院 食安

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