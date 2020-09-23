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網瘋傳「第一屆吉卜力城市大賽」五縣市長接力幽默推市政
日本知名吉卜力工作室18日釋出8組動畫劇照，網友可以輕鬆下載製作梗圖，也讓吉卜力劇照掀起迷因炫風。各縣市長跟上熱潮推動市政，由台南市長黃偉哲開始，一路到桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安等人，都透過梗圖宣傳各縣市特色，也被封為「第一屆吉卜力城市大賽」，吸引網友目光。
吉卜力工作室18日釋出8部動畫作品劇照，每部劇提供50張經典劇照，網友把劇中人物表情、情境搭配文字，製作出獨一無二的幽默迷因（梗圖）。而縣市首長也開啟了「第一屆吉卜力城市大賽」，台南市長黃偉哲發起挑戰以台南口味甜為主軸，做出四張圖並標記各縣首長。
桃園市長鄭文燦收到挑戰，立刻以「桃園為什麼人口成長這麼快」回擊，一來一往不僅宣傳市政，同時也帶起網路聲量；屏東縣長潘孟安搭上順風車表示「屏東參戰！哪次不跟」，貼出近20張屏東市景照，網友看了全產生共鳴。
新竹市長林智堅見黃偉哲沒標記他，也在臉書上表示「為什麼不tag我跟林右昌，我們也想加入啊！」，他趁機宣傳10月1日在新竹的台灣設計展；最後是基隆市長林右昌接到挑戰，先將宵夜放一邊，他表示「別管宵夜了，最靠北⋯邊的藝術季『2020基隆潮藝術』要來了啦！」
各縣市首長搭上吉卜力梗圖熱潮，在彼此貼文下頻繁互動，就是為了推廣市政、貼近民心，不論是推特、臉書、Instagram等社群軟體，網友們在特定情境下製作梗圖，也讓經典的吉卜力動畫再次引發討論。
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