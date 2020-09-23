國民黨搶下衛環、經濟委員會召委 擋萊劑美豬有戲了

立法院今天進行各常設委員會召委選舉。握有關鍵票的時代力量立委王婉諭決定把票投給綠委洪申翰，讓民進黨團有三抽二的機會；但洪幸運中籤後卻禮讓給了綠委陳瑩擔任召委，引發時力是否被民進黨騙票了的討論。王婉諭表示，覺得有些遺憾，呼籲新任召委也能夠為了弱勢儘速排審相關法案。

2020-09-23 14:14