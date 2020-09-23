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國民黨搶下衛環、經濟委員會召委 擋萊劑美豬有戲了
立法院今天上午舉辦新會期各委員會召委選舉，攸關未來開放含瘦肉精美豬進口把關的衛環委員會與經濟委員會，國民黨團分別以抽籤與台灣民眾黨立委邱臣遠自投禮讓下，分別由立委蔣萬安與楊瓊瓔在各拿下1席。
衛環委員會投票過程，還發生一起投民進黨立委洪申翰選票上，重覆蓋兩次戳記爭議，引發非衛環委員會的國民黨立委陳玉珍與民進黨立委鍾佳濱論戰立院正副院長選舉辦法，讓洪斥陳「講不出個道理、一直中猴」引發口角，開票過程一度停擺。
選舉結果，總計8個常設委員會，共16席召委中，在立院居絕對多數的民進黨團拿下9席，最大在野黨的國民黨團拿下7席。
新會期各委員會當選召委名單為：內政沈發惠（民進黨）、鄭天財（國民黨），外交王定宇（民進黨）、呂玉玲（國民黨），財政吳秉叡（民進黨）、林德福（國民黨），經濟賴瑞隆（民進黨）、楊瓊瓔（國民黨）。
此外，教育吳思瑤（民進黨）、萬美玲（國民黨），司法蔡易餘（民進黨）、李貴敏（國民黨），交通劉櫂豪（民進黨）、陳歐珀（民進黨），衛環陳瑩（民進黨）、蔣萬安 （國民黨）。
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