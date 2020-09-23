四叉貓揭Youtuber斗內排行 驚見這些挺韓熟面孔

PTT名人「四叉貓」近日在臉書上轉貼Youtuber聊天頻道斗內(Donate，意指贊助）排行榜，其中不乏熟悉面孔，金額最高的榜首由挺韓大將「陳品宏」拿下，資料顯示總收入超過190萬元。其他如「館長成吉思汗」、國民黨議員詹江村都出現在前10名。

四叉貓在臉書上表示，Youtuber聊天室前20名收入相當有趣，將時間範圍設定拉到最長，「名單中有一半都是挺韓直播主也太強惹！」除了冠軍陳品宏，還有高雄林小姐以165萬拿下第二、高雄歷史哥163萬拿下第三、詹江村98萬名列第8。此外還特別恭喜國民黨文傳會前副主委毛嘉慶本月擠入前20強。而館長、呱吉、3Q陳柏惟等人，也分別以96萬、47萬、10萬的金額現身在榜上。

詹江村事後在個人臉書上回應，有看過他直播的人都明白，「我一再呼籲不要斗內給我」，僅有2個人比較常斗內，但每次金額都只有台幣30元，不解96萬的數字究竟從何而來？被點名的毛嘉慶也在四叉貓發文中留言，頻道在今年二月才開，訂閱低到爆炸，要四叉貓「如果沒有這個數字，你補給我好不好」。而3Q哥陳柏惟眼見排名落後，搞笑回應「我是為了維持那個排名數字(69)，你們這些凡夫」。

不少網友看了驚呼「杏仁哥沒在前百大」、「我幹嘛認真上班⋯」、「發大財不是口號」、「麻煩叫３Ｑ長進一點」，也有人反問挺綠的直播主呢？「連讓人心甘情願掏錢都難」。